Tereza Kostková se vyletnila: Jak často herečka obměňuje šatník?

Tereza Kostková Super.cz

Předtím se ještě chystá s rodinou k moři. "Loni jsme nemohli odjet, takže nám zůstal domeček v Chorvatsku. Jinak budeme doma a sem tam se podíváme na Slovensko. Manžel tam hraje, tak budeme jezdit na jeho představení, a mám tam i roztočený film," vypočítala.

Protože jsme se potkali za krásného slunečného dne, probrali jsme i její letní šatník.

"Zase tak brutálně ho neobnovuji, protože mám letní oblečení schované v krabicích a pytlích, a vždycky za ten rok na to pozapomenu a taky ne všechno stihnu obnosit. Takže to vyndám a mám pocit, že jsem to právě koupila, protože jsem to dlouho neviděla," smála se Tereza.

Radost si ale udělala novými puntíkatými šaty. "Ty nejsou z krabice, ty jsou nové. Vzala jsem je vyvětrat sem, protože jste je ještě neviděli. To ale neznamená, že si je na sebe nevezmu znovu, protože je mám ráda," smála se herečka, která spolupracuje i s oděvní značkou, díky čemuž obléká všechny ženy v rodině, sestry, maminku i neteře. ■