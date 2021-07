Konec herecké kariéry? Byla to legrace, vysvětluje Pavel Trávníček

Pavel Trávníček Super.cz

Když jsme měli možnost potkat se osobně, museli jsme se herce Pavla Trávníčka (70) zeptat, jak je to doopravdy s avizovaným koncem jeho herecké kariéry . A nemáme to prý brát tak vážně, uklidňoval nás.

"Je fakt, že jsem v rádiu říkal, že si převezmu vyznamenání, a tím pádem skončím a zapíchnu to. Ale řekl jsem to jenom proto, aby mě přemlouvali a moje cena stoupla," smál se nezapomenutelný princ z Tří oříšků pro Popelku.

"Ale blíží se to, jsou mladší, hezčí, inteligentnější a vyvinutější. Já jsem hrál celý život, ať si to užijí jiní. Teď dělám takové menší divadelní formy, protože žádný boom po rozvolnění nenastal. V kultuře už to nikdy nebude takové, jaké to bylo, a musíme si zvykat na to, že nikdo neví, co přijde. Divadelní umělci jsou až na konci potravinového řetězce a budou to mít velmi těžké," míní.

Sám to ale nevzdává. "Herci jsou většinou takoví lidé, kteří hrají, dokud nenatáhnou brka, nejlépe na tom jevišti. Když zmizí potlesk a sláva, je tam takové prázdno. Mám pěstovat mrkev, když mě to nebaví? Herci jsou otroci své vášně k profesi, zatímco jiná povolání to takhle nemají," uzavřel Trávníček. ■