Kourtney Kardashian sdílela neretušovaný snímek zadečku v tangách od bikin: Tohle jí vzkazují fanynky

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Z Kourtney Kardashian (42) se právě stala nejoblíbenější sestra ze slavného klanu. Instagramový profil jejího lifestylového blogu Poosh sdílel fotografii televizní hvězdy zezadu v titěrných bikinách. Poutali jím na článek o posilování zadečku. Co ale fanouškům vyrazilo dech, je fakt, že fotka nebyla vyretušovaná.

Nutno zmínit, že Kourtney má krásný kulatý zadeček, ale nějaké ty ďolíčky se na něm i tak najdou. Přesto, na rozdíl od svých sester, nejspíš usoudila, že retuš zkrátka není nutná. Reakce nadšených a vděčných fanynek na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Můj bože, jsi moje nejoblíbenější Kardashianka, díky za neupravený snímek, miluji ho,“ pěly na Kourtney chválu. „Miluji, když se celebrity nebojí ukázat celulitidu,“ zaznělo také. „Tomu říkám přirozená krása, to by její sestry nikdy neudělaly.“

A v tom se nejspíš sledující nemýlili. Není tomu tak dávno, co internet obletěl neupravený snímek Khloé Kardashian (37) v bikinách, který okamžitě nechala stáhnout. Především Khloé hojně kritizují, že sdílí jenom fotografie s filtry. Ta se hájí tím, že ji kvůli figuře celý život pranýřují, a zkrátka nemá sebevědomí na to jít s kůží na trh, jako to udělala například nyní Kourtney. ■