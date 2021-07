Konečně může nosit minikraťasy a krátké topy: Agáta Hanychová se cvičením zbavila i celulitidy

Agáta Hanychová Super.cz

„Je to náročný, snažím se pětkrát až šestkrát týdně něco dělat, baví mě to, vybírám si takové sporty, aby mě to bavilo. Teď chodím do posilovny, mám skvělého trenéra, který je zábavný,“ svěřila se Super.cz Agáta, která na sobě vidí výsledky

„Vidím obrovskou změnu, dřív jsem si nevzala kraťasy, protože jsem měla celulitidu a byla jsem rozkydlá a ve svých 36 letech nosím kraťasy a jsem s tím v pohodě, nemusím už nosit mikinu kolem pasu,“ dodala Hanychová s tím, že si teď oblíbila i krátké topy. Na snídani v oblíbené pražské vaflárně, kde jsme ji potkali, tak předvedla nejen odhalené bříško, ale i opálení.

Letos už stihla několik dovolených u moře a další má v plánu. „Určitě s dětmi pojedeme obytňákem asi do Chorvatska a pak ještě pojedu někam surfovat. Jsem docela dobrá řidička, troufnu si na to, ale asi nepojedu sama,“ prozradila Hanychová, která se za hranice plánuje vydat i se svým novým přítelem. Ten se osvědčil už na posledním výletě v Itálii. „Máme čtrnáct dní bez dětí oba dva, takže určitě pojedeme někam surfovat,“ dodala Agáta. ■