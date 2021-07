Karolíně Mališové začaly po trsech vypadávat vlasy, na hlavě měla lysiny. Byla to velká zkouška, říká modelka

Karolína Mališová Super.cz

Nyní, po víc než roce trápení, doufá, že nad alopecií vyhrála. "To je momentálně mé jediné přání. Byla to zkouška mého života. Snad jsme se s nemocí navzájem pochopily a ona zjistila, že se ke svému tělu začnu chovat lépe," řekla Super.cz Karolína.

Zná příčinu nemoci? "Myslím si, že moje tělo nezvládlo to, co jsem mu naložila. Byla jsem ve stresu kvůli práci, modelingu, škole. Kvůli koronaviru jsem se trošku zastavila, zjistila, o čem život má být, a začala jsem si ho jinak užívat. Kdybych své tělo neposlechla, stále bych byla na začátku. Teď mám vlasy zpátky," raduje se modelka.

Karolína si prošla těžkou zkouškou, o níž věděli jen nejbližší. "Všechno bylo zavřené, tak jsem se nikde moc neukazovala, a proto to málokdo tušil. Já to samozřejmě viděla, snažila jsem se to maskovat, ale ne vždy to šlo, ne vždy jsem se nehroutila u zrcadla. Pro mě bylo příjemnější, že jsem se nemusela nikomu ukazovat a mohla jsem se zahojit doma," uzavřela. ■