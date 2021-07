Martina Pártlová v šoku. Když s přítelem a dcerou spali, řádil u nich zloděj. Zpěvačka ukázala záznam z kamery

Martina Pártlová Michaela Feuereislová

Martina jeho fotografii sdílela na sociální síti. Instagram ale zřejmě z důvodu GDPR fotografii smazal. "Tak instagram frajera zlodějskýho vymazal. Ještě by ho chudáka mohl někdo poznat," napsala s nadsázkou Martina.

K návštěvě zloděje prozradila podrobnosti. "Takový to, jak spíš jako špalek a nějaký netáhlo mezitím leze po baráku. Frajerovi vůbec nevadí kamery ani světla na čidla. On si na to ještě přisvítil. A vzal si batůžek s odrazkama. Zajímalo by mě, jak by to dopadlo, kdyby otevřel dveře a my tam. Já bych si čůrla do textilu a Pepík by ho asi vzal kytarou," popsala situaci Martina. "A já se smála Pepíkovi, že nás na noc zamyká. Kdyby ti ty hnáty chtěly upadnout," vzkázala zloději zpěvačka. ■