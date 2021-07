Selena Gomez se svlékla do plavek, které sama navrhla. Na retuš se vykašlala a ukázala své sexy křivky

Selena Gomez Profimedia.cz

„Jsem vděčná za příležitost oslavit práci mých přátel. Spolupráce se značkou La Mariette je na světě,“ napsala ke snímku v plavkách Selena a dodala: „To, co na této značce miluji, je to, že oslavuje ženy, které milují svá těla a bezpodmínečně jim dávají lásku, kterou si zaslouží. Doufám, že se vám líbí stejně jako mně.“

Její kolekce obsahuje jak dvoudílné, tak i jednodílné plavky a sarong. Všechny nabízené kousky mají vzor jménem Aura, o kterém mluvila zakladatelka značky Morgan Brutocao: „Vzor Aura je inspirovaný Selenou, jelikož její aura prozáří všechno, co dělá, a my chceme, aby pocit být sama sebou pocítili i ostatní.“ Všechny kousky z kolekce jsou k dostání ve velikostech od XS do XXL, aby mohly svou jedinečnost slavit ženy všech velikostí a značka dostála tomu, že podporuje pozitivní vnímání těla.

Fanoušci se pod fotkou v plavkách, kde Selena ukazuje své tělo takové, jaké je, bez známek retuše měnící její křivky, shodují na jednom, že oceňují její přirozenost a že se nesnaží skrývat údajné nedostatky své postavy. „Je nádherná. Reálné tělo. Je krásné vidět, jak své tělo oslavuje. Tohle je ten pozitivní přístup,“ napsala jedna z fanynek a další se přidala: „Ona ani neví, jak moc tohle pro nás znamená, že ukazuje své přirozené a krásné tělo. Je opravdovým vzorem.“ ■