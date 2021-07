V roce 2008 se stal mediální senzací. Jak dnes žije „první těhotný muž“? Má už 4 děti!

Thomas Beatie Profimedia.cz

Fotka, na níž si „těhotný muž“, jak média Thomase dodnes označují, hladí vzdouvající se břicho, tehdy před 13 lety obletěla celý svět.

Následně muže zahrnuly pozvánky do televizí, žádosti o rozhovor. O své zkušenosti napsal i knihu s názvem Labor of Love, vznikl o něm dokument Pregnant Man. A má za sebou i několik drobných televizních rolí. „Bylo to divoké, ale nelituji toho,“ říká dnes sedmačtyřicetiletý Beatie.

„Když můj příběh vyšel najevo, nebyla veřejně známá žádná transgender osoba, spousta lidí o tom do té doby ani neslyšela. Bylo to pro ně první setkání. Myslím, že zobrazení toho, jak důležitá je pro trans lidi možnost mít děti, mnohým otevřelo oči,“ říká dnes Thomas.

Ten kromě první dcery Susan, která přišla na svět v roce 2008, krátce po sobě porodil další dvě děti (dnes je jim 12 a 11 let). Vztah s tehdejší manželkou Nancy mu však nevydržel, v roce 2012 se rozešli.

O čtyři léta později se Beatie znovu oženil a do rodiny přivítal čtvrtého potomka. Toho v roce 2018 porodila jeho žena Amber.

„Na tom být těhotný muž nevidím nic špatného. Jsem velmi pyšný na to, že jsem se stal otcem. I na to, že jsem mohl své děti přivést na svět,“ uvedl Beatie a dodal: „Být transgender nemá znamenat ztrátu práva mít rodinu. Člověk má nárok být šťastný, mít rodinu a být respektován.“ ■