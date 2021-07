OBRAZEM: Než začne Čarodějka, užívá si Marian Vojtko léto se sexy přítelkyní. Krásná lékárnice má postavu jako modelka

Marian Vojtko Super.cz

"Na Slovensku jsme si to užili, jsem ostuda, ale ve Vysokých Tatrách jsem byl poprvé. Bylo o nás postaráno, měli jsme spoustu zážitků, pro mě i adrenalinových, protože mě přítelkyně natlačila k tomu, abych se fotil nad propastí na Lomnickém štítu. Bojím se totiž výšek. Ale jsem rád, že jsem se tam dostal," vyprávěl nám zpěvák, když jsme si prohlíželi fotografie, na nichž je s krásnou lékárnicí Helenou, která má figuru v bikinách jako modelka, jak se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Na soustředění soutěže Anděl mezi zdravotníky už ji nevzal, i když jsme žertovali, že díky její profesi by se třeba také někdy mohla dostat do finále. "Ale to bych měl utrum se sestřičkami. S jednou jsem se tady zrovna fotil v pivní lázni a bylo to velmi příjemné," smál se Marian.

Toho po rozvolněném létě opět čeká muzikál Čarodějka, který bude mít od 3. září patnáct exkluzivních představení, a má trochu strach, aby se vešel do kostýmu. "Zhubnul jsem sice sedm kilo, ale v Tatrách jsem dost hřešil haluškami. Ještěže jsou otevřené posilovny. Doufám, že se nevyděsím při měření na Čarodějce, protože některé kalhoty doma jsou mi ještě pořád malé," přiznal. ■