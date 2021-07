Syn Felixe Slováčka se stará o dva syny, jejichž matky opustil. Doma by rád ubytoval i tátu

Felix Slováček ml. Super.cz

Vztahy s matkami jeho dvou synů mu nevydržely, ale o Felixe nejmladšího i o Rafaela se stará skvěle. "To, že mi říkají, že jsem ten nejlepší táta, je pro mě největší odměna," řekl Super.cz muzikant Felix Slováček mladší. A neměl by problém nastěhovat si k sobě i svého otce Felixe Slováčka (78), který má po rozchodu s výtvarnicí Lucií Gelemovou (38).

Kluky s sebou vzal i do Château Šanov, kde se fotil do kalendáře projektu Anděl mezi zdravotníky a také tam vystupoval. Fotit se se svými dětmi ale nechtěl. "Myslím si, že po zkušenostech, jaké jsme měli v dětství se sestrou, je lepší dopřát jim soukromí a klid," míní Felix.

"Snažím se s nimi být co nejvíc, sice je mezi nimi pět let rozdíl, ale rozumějí si," ujistil nás. Když už má mezi dětmi pětileté rozestupy, možná by byl čas na dalšího potomka. "Partnerku mám, ale ještě uvidíme, jestli se rozhodneme pro miminko," krčil rameny.

V našem video rozhovoru jsme se bavili i tom, jak finančně zvládl období pandemie. Žádná sláva to nebyla, i když si přivydělával ježděním autem. Letos kvůli financím vynechá s dětmi i zahraniční dovolenou u moře. "Místo aby to zlevnili, zdražují. Zůstaneme v Česku," konstatoval. Pozastavil se i nad problémy v kulturní sféře. "Nechápu, že i v nejhorší pandemii mohli vedle sebe lidi dělat ve fabrice a my byli zavření," míní.

Felix je připravený vzít k sobě svého otce, zatím u něj ale nebydlí. "Uvidíme, jak to bude, ale jestli bude chtít, tak může. Budu rád. Jsme spolu rádi. Na jeho věk je plný života, tak bych si ho rád užil víc," svěřil s tím, že se vídá pravidelně i s maminkou Dádou Patrasovou (65), ke které vozí i svoje syny. ■