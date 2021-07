Pikantnosti z natáčení Vinnetoua: Rumunská milenka v posteli náčelníka Apačů, zakousnutý buldoček v krku koně i žárlivý bandita

Pierre Brice a Lex Barker Profimedia.cz

Na televizních obrazovkách se často setkáváme s hrdým náčelníkem Apačů Vinnetouem a jeho statečným bílým bratrem Old Shatterhandem. Slavným filmovým mayovkám jsme se věnovali loni a teď vám přinášíme další zajímavosti z jejich natáčení.

Pierre Brice o roli nestál

Dnes už si v roli Vinnetoua nedovedeme představit nikoho jiného než Pierra Brice (✝86). Ačkoliv 33letého rodáka z francouzského Brestu myšlenka hrát indiána zpočátku vůbec nenadchla, natáčení filmů o Vinnnetouovi si později vyloženě užíval. Mnozí kolegové o něm prohlašovali, že svou roli nehrál, on prý Vinnetouem prostě byl.

Souboj Tita s Ilčim

Velký milovník psů Brice bral na natáčení svého jezevčíka Ondine, který však záhy uhynul, a francouzského buldočka Tita. Titus byl příběh sám pro sebe, vždyť mu také Brice věnoval ve své autobiografii samostatnou kapitolu.

Nejlepší historka popisuje přerušení záběru, kdy ve filmu Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti (1968) jede hrdý náčelník v čele kmene Apačů, ale do krku jeho vraníka Ilčiho je zakousnut malý černý buldoček, který se snaží ochránit svého páníčka před únosem na hřbetě „zlého“ zvířete. Režisér Harald Reinl (✝78) prý tehdy hodně zuřil.

Zmlsané hvězdy

Většina herců ze zemí západního bloku nebyla zvyklá na jugoslávskou kuchyni, a tak Brice s představitelem Old Shatterhanda Lexem Barkerem (✝54) trávili většinu volna na italském pobřeží, kam se těšili na špagety. Měli prý po krk ražniči a pljeskavic. Vedle toho si Pierre oblíbil resort Méditerrané.

Podnik byl sice v Chorvatsku, vedl jej však Bretonec, a jak se později ukázalo, hercův kamarád z dětství. Zde si labužník Brice liboval v tradičních francouzských pokrmech a zažil zde i několik milostných dobrodružství.

Fanynka dosáhla svého

Představitel Vinnetoua popisuje ve své autobiografii rovněž faux pas, kdy jistá osmnáctiletá rumunská studentka, s níž se sblížil při natáčení rumunsko-francouzského filmu Dákové (1966), přijela tajně na natáčení jednoho z filmů o Vinnetouovi a čekala na Brice v hotelovém pokoji.

Herec, který po skončení natáčení v Rumunsku nemínil v románku pokračovat, byl zprvu pohoršen, jakou lstí tato slečna vymámila jeho chorvatskou adresu ze zastupující agentury v Paříži. Polibek a žhavé tělo dívky jej však odzbrojily, a on tak jejím půvabům podlehl znovu.

Osudem zkoušený Lex Barker

Lex Barker působil jako Old Shatterhand ve filmech velmi mužně, v soukromí však prý byl velmi citlivý až dětinský. Obzvláště co se týkalo vztahu k ženám. O deset let mladší Brice mu prý radil jako starší brácha, což nakonec oběma připadalo komické.

Krátce po natočení prvního filmu celé série Poklad na Stříbrném jezeře (1962) zasáhl osud u Lexe Barkera opravdu krutě. Jeho mladá žena Irene Labhart (✝25) zemřela na leukémii. Některé zdroje ale tvrdí, že dokonce spáchala sebevraždu. Jisté však je, že k úmrtí došlo v ložnici, kde se společně uložili ke spánku.

Necelý rok poté natáčel Barker scénu, kdy ve filmu Vinnetou 1, umírá v jeho náručí krásná Nšo-či. Lex se v pauze při natáčení svěřil její představitelce Marii Versini (80), že ve scéně prožíval smrt své ženy podruhé. Lex Barker během natáčení často kotvil v přístavišti na Crvené luce se svou jachtou Peter Pan. Ani Brice nemohl zůstat pozadu, a tak brzy přibyla v přístavišti i jeho jachta, která nesla jméno Winnetou.

Nšo-či milovala mayovky

Představitelka Nšo-či, Francouzka Marie Versini, si přála hrát postavu Vinnetouovy sestry od dětství. Milovala ji a znala ji už jako malá holčička, což je v zemi Julese Vernea naprostá rarita – Karl May je zde prakticky neznámým autorem. Avšak hereččin otec byl profesor germanistiky, a tak Mayovo dílo znal a předčítal je svým dětem před spaním.

Scéna jako z hororu

Ve filmu Vinnetou – Rudý gentleman (1964) hrál banditu Forrestera britský herec Anthony Steel (✝80). Byl právě čerstvě ženatý s Miss Rakouska 1957 Hannerl (Johannou) Melcher a ukrutně prý žárlil na Lexe Barkera. Během natáčení byl Steel na place příkladným hercem, avšak večer se v alkoholovém opojení na hotelovém pokoji neubránil žárlivým scénám.

Při jedné z nich ho manželka bodla pilníkem do třísla a bylo nutné zavolat lékaře. Mezitím prý bývalá miss hledala útěchu v náručí Pierra Brice, jemuž byla tato pozornost nepříjemná.

Lump jen na plátně

Známého banditu Rollinse, který ve filmu Vinnetou – Poslední výstřel (1965) náčelníka Apačů zastřelí, hrál Ital Rik Batttaglia (✝88). Byl to padouch jen na plátně, ve skutečnosti šlo o Briceova blízkého přítele. Rádi spolu také pořádali špagetové hody. Brice jej ve svém posledním rozhovoru označil dokonce za většího přítele než samotného Lexe Barkera. ■