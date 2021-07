Manželka Willa Smithe otevřeně o drogách a alkoholu: Na natáčení Zamilovaného profesora jsem přišla sjetá a zkolabovala

Jada Pinkett Smith a Eddie Murphy v komedii Zamilovaný profesor Profimedia.cz

Ne že by někdy vyloženě bojovala se závislostí, ale drogám a alkoholu holdovala Jada Pinkett Smith (49) dost, jak přiznala v nejnovější epizodě své talk show Red Table Talk, kterou uvádí s dcerou Willow a matkou Adrienne Banfield-Norris.

„Už na střední jsem dost pila, ale když jsem se dostala do Hollywoodu, začala jsem míchat extázi, trávu a alkohol, to byl můj oblíbený mix,“ přiznala, jak trávila v 90. letech večírky.

„Nejraději jsem měla rum a vodku. Dokázala jsem přepít každého, až skončil pod stolem,“ zavzpomínala manželka Willa Smithe (52).

Když ale na jednom z večírků otvírala třetí láhev vína, uvědomila si, že má nejspíš trochu problém, a v ten moment sekla s pitím nadobro. 20 let se tvrdého alkoholu nedotkla a sklenku vína si nalije jen velmi výjimečně.

Popsala ale také jeden nebezpečný zážitek, který ji přiměl skoncovat i s drogami. „Stalo se mi to během natáčení Zamilovaného profesora a opravdu mi to otevřelo oči. Zkolabovala jsem v přívěsu maskérů. Šla jsem do práce sjetá nekvalitní extází a prostě jsem zkolabovala,“ šokovala dceru Willow.

„Všem jsem řekla, že jsem si musela omylem vzít nějaké staré prášky místo vitaminů. To jsem tvrdila, ale pak jsem se sebrala a šla točit. To bylo naposledy, co jsem si něco vzala,“ uvedla.

Dodala ovšem, že je vděčná, že ji drogy nesemlely, její matka Adrienne byla totiž v mládí závislá na heroinu. Možná i proto měla Jada vždy k této droze odpor. ■