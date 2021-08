První termín očkování už má za sebou: Po druhém plánuje Honza Bendig odjet na měsíc do Thajska

Jan Bendig Super.cz

Cestování poslední rok a půl nepřál. Spousta lidí už za hranice vycestovalo, zpěvák Honza Bendig (27) svou dovolenou zatím plánuje. Chtěl by vyrazit do exotiky a rozhodně ne na týden. V Thajsku chce strávit minimálně měsíc.

I proto se rozhodl pro očkování proti koronaviru. „Kvůli cestování a také tomu, že se stále vídám s lidmi, tak jsem si nechal udělat očkování. Teď čekám na druhý termín,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který doufá, že mu dovolená vyjde.

„Doufám, že se mi podaří někam odjet, ale nevím, co bude. Chci jet minimálně na měsíc do Thajska, takže to teď plánuji. Říkal jsem si, že bych byl třeba 5 dní někde a další zase jinde, prostě to střídat a udělat si hezkou dovolenou,“ svěřil se Jan Bendig, který také v minulosti natáčel videoklip s Monikou Bagárovou.

Se zpěvačkou bydlí jen pár metrů od sebe. Kamarádku Markétu Konvičkovou mají až za Ostravou, i tak se společně pravidelně vídají, a to i když už jsou obě maminkami. „Změnilo se to. S Markétkou se vídáme míň, protože žije za Ostravou v Třinci. Moniku mám vedle sebe, takže když potřebuje, tak jí hlídám,“ svěřil se zpěvák, který je za své kamarádky šťastný.

„Jsem za ně rád, jsou šťastné a já jim to přeji, jsou mladé maminky a až bude holkám patnáct, tak budou mít furt mladou mámu, jsem rád, že začaly v tomhle věku a pak zase budeme moct pařit,“ dodal Jan Bendig, kterého jsme potkali na snídani v oblíbené vaflárně. ■