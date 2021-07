Nikol Švantnerová výročí vztahu oslavila po telefonu! S přítelem se vidí už rok jen dva dny v měsíci. Ustojí to?

Nikol Švantnerová prožívá vztah na dálku. Super.cz

"Oslavili jsme výročí po telefonu. Bohužel se s tím nedá nic dělat. Covid poznamenal všechny, co se týče pracovních záležitostí. Patrik zůstává na Moravě, kde má práci, nedá se s tím nic dělat," řekla Super.cz Nikol.

"Vidíme se tak jednou za tři týdny, a to 48 hodin. Patrik od rána do večera chodí do práce, pak má tréninky, o víkendu zápasy. I kdybych tam přijela, tak spolu nejsme, je to komplikovanější," vysvětluje modelka.

Na založení rodiny prý zatím nemyslí. "Vím, že mám nějaký věk. Ale já se zatím po tom covidovém období, kdy se dostávám znovu do práce, můžu něco budovat, na to necítím. Navíc nemáme zázemí, takže nad tím opravdu nepřemýšlím. Je to otevřené," dodala. ■