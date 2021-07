Lejla Abbasová měla díky lockdownu první mateřskou dovolenou. Se čtyřmi dětmi by to bez partnera finančně nezvládla

Lejla Abbasová Super.cz

Teprve třikrát od rozvolnění měla práci jako moderátorka. Lejla Abbasová (41) přiznává, že nebýt jejího partnera a otce tří z jejích čtyř dětí Volcana, lockdown by zvládla jen těžko. "Jinak by to bylo hodně mizerné, protože jsem fakt neměla příjmy. Partner dal dohromady online byznys, bez toho bychom nebyli schopní fungovat," přiznala.