Potetovaná kráska Sharlota si v novém filmu zahrála striptérku: Tančit u tyče se musela naučit za měsíc

Sharlota Super.cz

„Strašně mě to baví a hrozně jsem si to užila i přes to, že jsem byla nervózní, protože to pro mě byla nová disciplína,“ svěřila se Sharlota, která by byla ráda, kdyby přišly další role. „Myslím, že je to něco, co ve mně zarezonovalo, a doufám, že budu mít víc možností si zahrát v něčem dalším,“ svěřila se zpěvačka na premiéře nové komedie, která jde do kin.

„Role je striptérská, není to kladná ani záporná postava,“ prozradila Sharlota, která se musela ve velmi krátké době naučit tančit u tyče. „Přípravy byly krátké, za měsíc jsem se musela naučit mini choreografii, přičemž základy pole dance se učí třeba rok, tak to byl pro mě stresový faktor,“ svěřila se Sharlota, která byla na premiéře snímku absolutně k nepřehlédnutí. ■