Česká Miss 2007 v plavkách i spodním prádle: Tohle krásné tělo na mole už jen tak neuvidíte

Lucie Hadašová (35) se narodila ve Strážnici na Hodonínsku. Přestože už roky žije v Praze, zpráva o tornádu, které zasáhlo Jihomoravský kraj, se modelky pochopitelně dotkla. „Sledujeme to, naši mi volali hned, jak se to prohnalo. Nám se to vyhnulo. Naštěstí," svěřila Super.cz krátce po tragédii s tím, že se bude snažit zasaženým obcím pomoci.

Dnes je dvojnásobnou maminkou dcer Denisy a Vanessy, které taktéž přičichly k modelingu. Bývalá královna krásy oslavila ve čtvrtek 35. narozeniny, ale stále si udržuje figuru, se kterou by mohla ihned brázdit přehlídková mola. Po mateřské ale dala modelingu vale.

„Modeling už určitě ne, to už by nešlo s mým tělem, ale personální oblast nebo práce v ekonomii, to bych ráda,“ nechala se slyšet na konci rodičovské dovolené v roce 2018.

Od roku 2009 tvoří pár s hokejistou a tatínkem roztomilých dcer Jaroslavem Bednářem (44). Ano si u oltáře řekli v den jejích 27. narozenin, čtyři roky poté, co spolu začali randit.

