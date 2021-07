Princ William bez Kate, křepčící premiér s mladou manželkou i David Beckham. Hvězdní fanoušci hnali Anglii do finále Eura

Boris Johnson s manželkou na stadionu ve Wembley Profimedia.cz

Legendární stadion ve Wembley se dočkal dalšího velkého vítězství. Anglie se dostala do vytouženého finále Eura, kam ji svou trefou z přísné penalty v prodloužení poslal kapitán Harry Kane. Dánové už na jeho gól nestihli reagovat, a tak po jinak remízovém zápase skončili v semifinále.

Fotbalová Anglie se topí v euforii a s ní i její hvězdní fanoušci. V hledišti opět nechyběl ani princ William (39), kterého tentokrát nedoprovodila jeho manželka Kate (39), jež se uchýlila do domácí izolace poté, co se dostala do kontaktu s nakaženými covidem-19.

Společně s Williamem si velký zápas nenechal ujít ani bývalý fotbalista David Beckham (46), režisér Guy Ritchie či bývalá fotbalistka a dnes televizní moderátorka Alex Scott (36).

Obrovským fotbalovým fanouškem je i britský premiér Boris Johnson (57), který si místo kravaty oblékl rovnou anglický dres se svým jménem. S o 24 let mladší manželkou Carrie Symonds (33) fandili jako o život a napínavý zápas prožívali hodně emotivně. Skoro by si je člověk spletl s běžnými fanoušky. To William se držel na uzdě a až na pár úsměvů a samozřejmě potlesků si udržoval odstup. Přece jen si z titulu své funkce nemůže až takové křepčení dovolit. ■