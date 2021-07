Už to nejsou rozpustilé kočičky. Podívejte se, jak dnes vypadají členky slavné dívčí skupiny Atomic Kitten

Liz McClarnon, Natasha Hamilton a Jenny Frost z kapely Atomic Kitten na archivním snímku z roku 2002 Profimedia.cz

Britská dívčí kapela Atomic Kitten se opět sešla. Trio ve složení Liz McClarnon, Natasha Hamilton a Jenny Frost v Londýně nahrálo speciální verzi hitu Whole Again pro fotbalové Euro 2020, které se kvůli pandemii koronaviru hraje až letos.

Už to dávno nejsou rozpustilé kočičky, ale vyzrálé dámy, sexappeal jim ale rozhodně neschází. K původním členkám patří ještě zpěvačky Heidi Range a Kerry Katona (40).

Zmíněný singl Whole Again, který kapelu proslavil, byl čtvrtým nejprodávanějším singlem dívčích kapel všech dob. Kapela bodovala také s písničkami The Tide Is High (Get the Feeling) a Eternal Flame.

V nahrávacím studiu se zpěvačky sešly po dlouhých patnácti letech. ■