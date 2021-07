Snoubenec Alice Bendové zhubnul 16 kilo, ona zatím tři! Takhle se udržují přes léto ve formě

Alice Bendová s přítelem Michalem Foto: archiv A. Bendové

"Michal zhubnul neuvěřitelně a drží si to. A zase tolik práce ho to teď nestojí. Já se na jídlo podívám a přibírám. Teď v létě se oba snažíme jíst zdravě, abychom pak v plavkách nevypadali jako vorvani," řekla Super.cz Alice.

"Musela jsem se dát do formy kvůli práci v televizi. Kamera neodpustí nic," dodala Alice, která se nyní v létě snaží denně grilovat a vyhýbá se nezdravým věcem. "Pořídili jsme si novou kamennou venkovní kuchyň jejíž součástí je gril a také udírna. Takže jedeme maso, ryby, vynecháváme přílohy a jsme nadšení. Maso z udírny je něco neuvěřitelného, houby jsou dokonalý. Náš kamarád, skvělý kameník Tom Hrdina, který nám kuchyň dělal, nám přesně ukázal, jak na to. Já, pošuk, bála jsem se, že podpálím dům. Zatím žijeme," prozrazuje se smíchem herečka.

Léto tráví zatím s rodinou v Česku. Až na konci srpna se chystají do zahraničí. "Máme bazén, takže to není tak, že bychom ve vedrech trpěli. Bazén musím říct byla skvělá investice. V druhé půlce srpna poletíme celá rodina do našeho druhého domova na Tenerife," dodala Bendová. ■