Adrenalinový koníček ženy miliardáře Karla Janečka: Krásná Lilia nemá problém na dražbách vydat statisíce

Sice ještě kojí, ale dražbu si ujít nenechala, i když tentokrát to měla Lilia Khousnoutdinova (33) méně adrenalinové. Když pro organizaci Konsent, která vytváří preventivní programy proti sexuálnímu násilí, přihodila 88 tisíc za knihu herečky Aleny Dolákové (31) Anna z Hollywoodu, ostatní dražitelé se složili, aby částka dala dohromady 200 tisíc . Pozvat si Lilii jako dražitelku, je ale jistota.

"Všichni se musíme vzájemně podporovat, s Alenou se dobře známe. Já rozhodně všude nechodím, ale pokud jde o téma, které je mi blízké a dává mi smysl, vnímám to jako krásnou povinnost. Ale mám samozřejmě nějaký strop, který si určuji pocitově. Tady se ale nepřekonal," připustila, že by byla ochotna jít do ještě vyšší částky.

"Na Be Charity, kde jsme také dražili, byly ty částky většinou naprosto astronomické, takže jsem vypadla v prvním kole. Ale pár věcí, tedy dvě, jsem vydražila. Ale byly to decentní položky, na rozdíl od těch milionových," upřesnila. Šlo o částku kolem dvě stě tisíc.

Sama také svoje věci do dražeb dává, například šaty a šperky. "Dražit se na podzim, pokud to situace dovolí, budou i fotoobrazy z projektu Jsem žena, jsem kněžka," slibuje.

Dražby ji ale hlavně velmi baví. Jejího muže Karla Janečka (47) prý nikoli. "On přispívá hodně, ale jiným způsobem. Dražby mám ráda já. Baví mě ta atmosféra, jak se lidi hecujou, je to takové dynamické," připouští, že je to pro ni adrenalinový zážitek ■