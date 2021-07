Šňůrky od bikin byste hledali marně: Korpulentní zpěvačka je pyšná na svou postavu

Lizzo Profimedia.cz

„Velká mrcha v bikinách, ty šňůrky se mi ztratily,“ vtipkovala nad svými fotkami Lizzo, která na některých snímcích vypadala jako nahá, protože se jí šňůrky od plavek opravdu ztratily v záhybech jejího těla.

Lizzo se musela několikrát setkat i s negativními ohlasy. Nad slovy o tom, že prý podporuje obezitu, která ohrožuje zdraví, ale mává rukou.

„Obezita není něco, co se dá zařadit do kolonky body positivity. Být tlustý není cool. Být tlustý je normální,“ nechala se slyšet Lizzo, jež svou macatou postavu v bikinách odhalila na jachtě. A na sociální síti sklidila převážně pozitivní reakce, které ji chválí za to, že se má ráda, taková, jaká je. Téhle dámě zkrátka sebevědomí neschází. ■