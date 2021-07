Nikde nehrála, ale stejně byla středem pozornosti: Dlouhonohá modelka vyrazila na premiéru v sexy overalu

Candice Swanepoel Profimedia.cz

Jihoafrická kráska předvedla výstřih až skoro po pupík, a i když není v oblasti hrudníku nijak zvlášť obdařená, velmi jí to seklo.

Dvojnásobná maminka se pyšní dokonalou figurou, kterou se nebojí pravidelně předvádět v kampaních plavek vlastní značky Tropic of C. Značka se těší velkému úspěchu a do budoucna s ní modelka plánuje expandovat.

Na sociálních sítích ji tak fanoušci mohou pravidelně vídat v provázkových bikinách, ale klidně i nahoře bez. O svůdné pózy, při nichž vystavuje na odiv tělo, rozhodně není nouze. ■