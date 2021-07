Jeviště je nejlepší lék: Karel Heřmánek při hraní zapomene na problémy s páteří a kyčlí

Karel Heřmánek Super.cz

"Těším se, že si letos v létě po roce a půl konečně zase zahrajeme. Nějaká představení už máme za sebou, kupodivu nám to všechno naskočilo, i když jsme samozřejmě měli i zkoušky, abychom si to oprášili," svěřil Super.cz s tím, že se pochopitelně obává, že po rozvolněném létě by mohlo přijít další uzavírání, které už by bylo pro divadlo likvidační.

"Mám obavy o další existenci divadla. Už jsem toho měl dost, covid v tom sehrál velkou roli. Řekl jsem si, že tyhle stresy už nemůžu dál absolvovat, tak jsem divadlo předal synům, ale stresuju se samozřejmě dál. Bojím se, aby to nebyl danajský dar," přiznal.

A co by dělal, kdyby došlo k nejhoršímu? "Já už jsem penzista, ale nějaké to užívání důchodu, jak se říká, by mě samozřejmě nebavilo. Mě baví hrát divadlo, proto jsem tady. Ale hlavně bych to nepřál těm chlapcům, protože mají plány, a hlavně za ně bych byl rád, aby to divadlo fungovalo," míní.

Na jevišti také zapomene na všechny neduhy, které ho trápí. "Upřímně jsem na tom mizerně s páteří a s kyčlí, věk je znát. Musím rehabilitovat, ale jsem líný a málo cvičím. Ale nejlepší lék pro herce je jeviště. Když na něj vkročím, na všechny bolesti zapomenu," uzavřel představitel mnoha nesmrtelných rolí. ■