Sporťáka z TeleTele už nepoznáte: Josef Carda (65) si nechal narůst dlouhý plnovous

V lednu oslavil 65. narozeniny a do sporťáka Cardy Retardy z TeleTele už má daleko. Za to, že vypadá na svůj věk, si ale může sám. Herec Josef Carda si během pandemie nechal narůst dlouhé vousy, které jsou úplně šedivé. Zatím se jich zbavit nehodlá.

Po roce se opět vrací do divadla, ve hře Jistě, pane premiére, s níž bude s kolegy z Divadla Bez zábradlí objíždět zájezdové štace na letních scénách, a na jejíž zkoušce jsme ho zastihli. hraje politika a vousy mu vadit nebudou. Jinde to ovšem bude horší. "Třeba v muzikálu Kvítek mandragory, kde se převlékám za ženu, bych to asi nevysvětlil. Leda, že bych si vzal velkou roušku," smál se.

"Holit jsem se přestal z lenosti, to přiznávám. Ale pak už se na to nabalovala i nějaká práce, což bylo dobré. Jako vousáč jsem byl i v seriálu Anatomie života. Rád bych si plnovous nechal, někam se ale hodí a jinam ne, tak ještě uvidíme, co zvítězí," krčil rameny. ■