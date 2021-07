Dana Morávková brzy oslaví 50. narozeniny: Jak bojuje s vnějšími projevy stárnutí?

Dana Morávková Super.cz

Padesátiny jsou u žen velmi obávané. A již brzy je oslaví i herečka Dana Morávková (49). K tomu, aby si to nepřipouštěla, jí stačí podobný recept, který už zmínila její starší kolegyně Iva Janžurová. "Do zrcadla se dívám bez brýlí a vidím se rozmazaně," řekla Super.cz Dana.

Ta už se opět vrací k natáčení Ordinace v růžové zahradě a přes léto má i dost jiné práce, takže na přemýšlení o jubileu nebude mít stejně moc času. "Už se těším na zájezdy s Divadlem Bez zábradlí, asi si nebudu brát na cesty ani knížku, protože jsme se s kolegy tak dlouho neviděli, takže čas nám uteče povídáním. Kromě toho máme ještě s Honzou Dědkem nějaké besedy, budeme dělat těch jeho 7 pádů na cestách. A těším se ještě na jeden projekt, protože tu roli dostávám jako dárek k narozeninám," upřesnila.

"Neřeším to, i když otázky na tohle téma moc nemusím. Když se mě na to ptá někdo mladší, říkám si, že jim taky padesát bude. Neberu narozeniny jako zlomový okamžik. Tím bylo určitě narození syna nebo svatba. Ale to, že mi bude tolik, kolik mi bude? To neovlivním," míní Dana.

A jak bojuje s vnějšími projevy stárnutí? "Mám to dobré, protože jsem krátkozraká, a když se podívám do zrcadla, tak se vidím rozmazaně. Myslím, že jediný dobrý přístup je neuvědomovat si věk a vrásky. Tak mám vrásky. No a co? Máme je všechny," krčila rameny. Zbavovat se jich pomocí botoxu prý nechce. "Tomu se velmi vyhýbám, protože jsem herečka a chci hrát," uzavřela. ■