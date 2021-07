Tahle drobná potetovaná blondýnka je naší úspěšnou hráčkou pokeru. Co prozradila o vztahu se známou fotbalistkou?

Bára Mlejnková Super.cz

Barbora Mlejnková je profesionální pokerová hráčka, která se o svém skrytém talentu dozvěděla náhodou jednoho večera v baru. „Začala jsem hrát u nejlepšího kamaráda v baru, kde hráli s klukama u soukromého stolu. Začalo mě to bavit a šlo mi to. V osmnácti jsem šla do casina, a pak už se to docela rozjelo samo,“ svěřila Super.cz

Kromě úspěchů v pokeru se dostala do povědomí také jako partnerka fotbalistky a influencerky Báry Votíkové. Obě blondýnky se věnují sportům, kterým více holdují muži. Jaké mají holky na své profese reakce od opačného pohlaví?

„Záleží, jaký druh chlapa to je. Jsou chlapi, kteří podpoří a chlapi, kteří si za každou cenu vždycky najdou problém. Musím říct, že na začátku jsem měla nějaké negativní reakce a Barča to samé,“ vysvětluje Mlejnková s tím, že dnes už je to naštěstí minulostí. „Snažíme se holky povzbudit v tom, že mohou dělat všechno, že nic není chlapský a ženský sport.“

Léto budou trávit hlavně pracovně, na delší dovolenou se nechystají. „Něco připravujeme, nemůžu úplně říct, co. Založily jsme firmu a něco se chystá,“ tajnůstkaří sympatická blondýnka.

V poslední době se opět začalo hojně diskutovat o adopci dětí u homosexuálních párů. Bára neskrývá, že by s partnerkou o potomky stála.

„Teoreticky si děti vždycky pořídit můžeme, na rozdíl od kluků. V tom to je jednodušší. Oficiálně to zatím možné není, jak je známo. Každopádně Barča je o dost mladší a je na vrcholu, takže se jí snažíme pomoct v kariéře. Časem bychom určitě dítě chtěly, ale je to zatím budoucnost,“ dodala na závěr. ■