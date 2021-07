Zpěvačka Verony se 3 měsíce po porodu vrací na jeviště: Malého syna bere zatím všude s sebou

Veronika Stýblová Foto: archiv V. Stýblové

„Co se týká koncertování, tak za sebou máme již 2 koncerty a mnoho před námi. Byla jsem po téměř roce dost nervózní, ale při vstupu na pódium to ihned opadlo a byla to skutečně jízda,“ svěřila se zpěvačka, která zatím bere malého syna všude s sebou.

„Syn většinou cestuje se mnou společně s manželem, ale už se našel moment, kdy jsem ho nechala večer s manželem, abych ho zbytečně navláčela autem hodinu od domova. Měla jsem trošku obavy, zda to manžel zvládne, ale musím říct, že se o malého postaral ukázkově,“ svěřila se Veronika, která o sebe dbá i v době mateřství.

Kvůli koncertování se rozhodla pro změnu image. „Vždycky jsem milovala dlouhé vlasy a už mě nebavilo si je neustále prodlužovat formou clip-in, které jsem používala hlavně na koncerty, tak jsem se rozhodla, že vlásky prodloužím na trvalo,“ svěřila se zpěvačka. „I doma se snažím o sebe starat, protože si nemyslím, že když je žena matka, znamená to, že se okamžitě přestane o sebe starat, ba naopak si myslím, že je moc dobře, když o sebe ženy jakožto maminky pečují. A jsem ráda, že mám skvělou kamarádku kadeřnici Lucii Bugner, která mi pomáhá,“ dodala zpěvačka. ■