Tahle kráska už není sama: Zamilovaná Čerešňáková přiznala nového přítele

Eva Čerešňáková Foto: archiv E. Čerešňákové

Své soukromí si chce Eva nyní více střežit, a to i proto, že je vše v začátcích. „I když se známe už několik let, vztah je poměrně čerstvý,“ svěřila se Eva, která se po rozpadu vztahu s podnikatelem Martinem Ditmarem po boku žádného muže neukazovala.

Svůj nový vztah si Eva užívá a na plánování společné budoucnosti ještě nemyslí. „Spíše žiju přítomným okamžikem, jsem vděčná za každý krásný den a moc neplánuji. Už jsem měla v životě několikrát naplánováno, jak bych si to představovala a jak by se mi to líbilo, už se i plánovala svatba, ale pak bylo všechno úplně jinak. Jak se říká, tak chceme-li rozesmát Pána Boha, máme mu sdělit své plány,“ svěřila se Eva, která si aktuálně užívá na dovolené v Portugalsku, kam s partnerem vyrazila.

„Raději tedy Bohu důvěřuji a modlím se za tu správnou životní cestu. Stejně jako loni při mé Svatojakubské pouti se prostě nechávám v životě vést. Okolnostmi, pocity i intuicí. A věřím, že ve správný moment přijdou i ty větší životní kroky,“ dodala Eva, která se v posledních letech věnuje vedle modelingu také práci manažerky a spoustu času vkládá také do svého nadačního fondu 4U2. Pro ten se také rozhodla v červenci uspořádat charitativní party, tak uvidíme, zda se ve společnosti objeví vedle nového přítele. ■