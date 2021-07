Nové vnady ukázala v bikinách. A nejen to! Radka Třeštíková se pochlubila dokonalým pozadím

Radka Třeštíková Foto: Archiv R. Třeštíkové

Spisovatelka Radka Třeštíková (40) se pyšní krásnou štíhlou postavou, kterou loni v prosinci ještě vylepšila novým poprsím. Žádné obří balóny ji nyní ale nezdobí. A to dokazují i fotky v bikinách z dovolené, kterou nyní tráví se svými dvěma dětmi u moře.

"Přemýšlela jsem nad operací několik let, od porodu druhého dítěte jsem nebyla úplně spokojená sama se sebou. Dávala jsem tomu pořád čas, čekala, že se to vrátí do stavu, který byl před porodem, což se nestalo, překvapivě. Pak jsem se rozhodla, že s tím něco udělám," řekla Super.cz Třeštíková.

Radka už své dokonalé tělo předvedla ve StarDance, nyní v plavkách dokazuje, že ani poté, co své tělo přestala trápit na tanečním parketu, se nic nezměnilo a stále se pyšní ukázkovou postavou. ■