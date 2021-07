Před sedmi lety na Jadranu chtěla platit živými kunami. Letos slovenská komička dráždí výstřihem

Tohle se rodí na Slovensku. Foto: Super.cz/Instagram E. Kramerové

Po svém působení ve slovenské verzi televizní show Tvoje tvář má známý hlas měla Eva Evelyn Kramerová potřebu dát si sociální distanc. Komička se na čas odmlčela i na sociálních sítích. Nedávno ale energická Slovenka vyrazila na dovolenou do Chorvatska a nevydržela se nepochlubit novými fotkami, a to i v plavkách.

„Měla jsem introvertní obdobíčko a lehkou sociální fobii, a tak jsem nesdílela nic. Někdy si ráda věci prožiju jen tak sama a v soukromí. Ale už jsem asi vyléčená,“ komentovala Evelyn snímek pořízený v oblasti Rovinj, na kterém pózuje v jednodílných plavkách a kloboučku.

Následně se herečka podělila o fotku v červených plavkách, které dominuje její hluboký výstřih. V modelu stejného střihu, ale v bílé verzi, pózovala už na Slovensku, kdy přála svým fanouškům krásné léto.

Už během působení v televizní soutěži Tvoja tvár znie povedome se Evelyn předváděla v odvážných modelech. Asi nejvýraznější byla její proměna v Jennifer Lopez. „Jdu do toho vždycky po hlavě, a co se stane, to se stane," řekla Super.cz Eva Evelyn Kramerová. ■