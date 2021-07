Už to není jen „ona“, ale i „oni“. Představitelka princezny Diany zveřejnila intimní snímky s páskou přes poprsí

Emma Corrin na sociální síti změnila status na ona/oni. Profimedia.cz

Další osobností, která se rozhodla žít bez určitosti pohlaví, je Emma Corrin. Představitelka princezny Diany z poslední odvysílané řady seriálu Koruna to uvedla v biu na Instagramu, kde se nově identifikuje jako ona/oni.

Zároveň Corrin zveřejnila sérii snímků od fotografa Davida Simona, na kterých má dekolt obtažený páskou. Fanouškům také prozradila, že si sama pořídila svůj první stahovací pás. Ženy je obvykle využívají ke sportu, např. k bojovému umění.

„Než jsem si koupila svůj první stahovací pás, blbli jsme s Davidem Simonem, použili jsme boxerskou pásku. Díky za zachycení, je to velmi intimní, nové, velmi cool. Je to všechno správná cesta. Spousta odboček a změn, a to je v pořádku! Přijměte to,“ uvedla herečka u snímků.

O své cestě Corrin začala mluvit začátkem července, což je měsíc pochodů hrdosti LBGTQ komunity. Už letos v dubnu se herečka označila za queer. Předtím o své orientaci příliš nehovořila.

Když se jí v říjnu v časopise Stella zeptali, jestli má přítele, reagovala diplomaticky: „Raději bych se v tom zorientovala sama. Potřebují mít pocit, že si o svém životě rozhoduji sama." ■