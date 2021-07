Slavná herečka je už víc než rok terčem haterů. Důvod? Vztah s výrazně starším kolegou

Florence Pugh Profimedia.cz

Lidi, míní Florence, dráždí to, že není s partnerem podle vkusu veřejnosti. V rozhovoru pro The Sunday Times uvedla, že lidé by ji raději viděli po boku například kolegy Timothéeho Chalameta (25), s nímž si zahrála ve filmu Malé ženy. „Ale je to můj život a já ho nebudu podřizovat tomu, abych uspokojila veřejnost,“ odpovídá Pugh.

Není to poprvé, co se za svůj vztah veřejně postavila. Už před rokem se rozepsala o hejtech, kterých se jí dostává. „Mám právo se scházet, být a chodit, s kýmkoli chci,“ vzkázala tehdy kritikům s tím, že nepotřebuje, aby jí někdo radil ohledně výběru partnera. ■