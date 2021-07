Vidíte tu podobu? Tomáš Klus se pochlubil sympatickou maminkou

Tomáš Klus s maminkou Foto: archiv T. Kluse

„Jedna píseň z divokých studentských let. Mimorealita/omluva.. Kdo aspoň chvíli nebyl tele, že… Moje máma mi kromě fantastického daru života, dala to nejlepší, co mohla. Důvěru. Důvěru v to, že zvládnu cokoli. A vědomí, že na to nikdy nebudu sám. Děkuju. Miluju,“ vysekl poklonu své mamince Klus.

Tomáš Klus s rodinkou

Ten se snaží být také skvělým tatínkem svých tří dětí. Doma mu dělají radost dcera Josefína (8), syn Alfréd (5) a nejmladší holčička Jenovéfa (3). Společně s manželkou Tamarou se nedávno přestěhovali do většího domku, ale jak oba dva přiznali, stejně mají děti narvané ve svém pokoji.

„My jsme pořád v těsném objetí. Ještě jsme s Tomášem nestrávili noc v naší posteli bez dětí. Usínají společně v jednom z jejich pokojů, ale nespí každý sám v tom svém,“ řekla Super.cz Tamara Klusová (33) s tím, že jsou všichni rádi společně pohromadě. „Velký dům má výhodu, když si každý potřebuje zalézt, tak má kam, ale když jsme všichni v pohodě, tak jsme hrozně rádi spolu,“ dodala. ■