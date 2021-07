Plavky by měla Dara Rolins nosit snad i v zimě: Je načase se pořádně vyprsit, dámy!

Její tělo je jako stvořené k tomu oblékat plavky.

Je vyloženě letní typ a plavky k ní prostě patří. Dara Rolins (48) potřebuje slunce, slanou vodu a horký písek k životu. V letních měsících jí to v Česku docela vyhovuje, ale v zimě popová diva odlétá pravidelně na několik měsíců do teplých krajin. Dříve byla cílem její cesty Kalifornie, nyní často směřuje do Spojených arabských emirátů nebo do jihovýchodní Asie, konkrétně na indonéský ostrov Bali.