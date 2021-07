Sexy zpěvačka z Pussycat Dolls zářila na pláži. V plavkách byla neskutečně sexy!

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

Zpěvačka známá díky dívčí kapele Pussycat Dolls se na pláži předvedla v plavkách, ve kterých vynikla její výstavní figura. Na té mohl její přítel doslova oči nechat.

Temperamentní kráska byla ozdobou místní pláže, kde se snažila ukrývat pod slunečními brýlemi. Fotografové ji ale i tak poznali a neváhali zvěčnit.

Scherzinger je po boku bývalého sportovce šťastná už dva roky. Poznala ho v soutěži X Factor: Celebrity, kde zasedla v porotě a sympatický hráč rugby tehdy v soutěži účinkoval. Vypadá to, že jim to společně stále klape. Zpěvačka by se prý ostatně nebránila ani případnému miminku. ■