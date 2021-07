Jennifer Lopez a Ben Affleck sladili na procházku i svoje outfity a nepustili se jeden druhého ani na vteřinu

Jennifer Lopez a Ben Affleck na zamilované procházce Video: Profimedia.cz

Fotografové jsou tomuto páru v patách na každém kroku, a tak se jim podařilo je nafotit během procházky v Hamptons na Long Islandu. Jennifer a Ben se dokonce barevně sladili, jako to často dělají i manželé Beckhamovi.

Na fotografiích, které najdete níže v galerii, je vidět, že tihle dva jsou do sebe znovu silně zamilovaní. Poprvé spolu chodili od roku 2002 do roku 2004 a dokonce byli zasnoubení. Jestli tentokrát dojde až ke svatbě, to se musíme nechat překvapit.

Jennifer má doma dvojčata Emme a Maxe (13), které má z manželství s Marcem Anthonym (52). Herec má tři děti z manželství s herečkou Jennifer Garner (49), patnáctiletou Violet, dvanáctiletou Seraphinu a devítiletého Samuela. Oba si tak pořídili potomky s partnerem, který přišel jako první po jejich zrušení zásnub v roce 2004. Jennifer po konci vztahu s Benem uvedla, že on byl prvním, který jí zlomil srdce. Rychlá svatba s latinskoamerickým hudebníkem byla tak trochu náplast na bolavé srdce. ■