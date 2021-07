22 let manželství Beckhamových: David připomněl jejich sladěné outfity a Victoria přidala video, kde má úsměv od ucha k uchu

David a Victoria Beckhamovi slaví 22. výročí svatby Profimedia.cz

Victoria Beckham (47) přidala roztomilé video, kde se až neskutečně často směje, dostává polibky od Davida a nechybí ani záběry s jejich čtyřmi dětmi. K němu napsala stručné: „Miluji tě Davide, šťastné výročí.“

David Beckham (46) přidal k příspěvku trochu ze svého pověstného humoru a vytvořil sérii fotografií, na kterých mají s Victorií sladěné oblečení, s čímž začali už na svatbě, kde se z bílého převlékli do stejné fialové látky.

„22 let poté a stále ladíme naše ouftify. Šťastné výročí, nesmírně tě miluji a děkuji ti za to, že jsi mi dala naše úžasné děti a teď už můžeme úplně všichni nosit to samé,“ napsal bývalý fotbalista k sérii snímku, které si můžete prohlédnout níže v galerii. ■