Holena ze Tří bratrů v pandemii přibrala 7 kilo: S postavou krev a mlíko je spokojená, a její přítel ještě víc

Knihu se rozhodla Alena také zfilmovat, i kvůli tomu založila vlastní produkci. "Už teď produkujeme jeden seriál, který se jmenuje Mighty Woman, a je v angličtině. Taky tam produkuju svůj podcast Chci to! Tam si zveme do postele lidi, kteří nás přitahují. To jsme vymysleli v lockdownu a je to o sexu, intimitě a duchovnu. Seriál začneme točit na podzim a film je ve fázi psaní scénáře," vypočítala Alena.

"V Americe mě začalo bavit autorství, to psaní, a že nejsem jen hlasem, který říká něco, co napsal někdo jiný. I když herectví mě pořád baví a živí," upřesnila. "Teď ale bylo víc času na další aktivity, protože nebyly žádné společenské události, nedalo se ani cvičit, tak jsem se vrhla na produkci," vyprávěla.

Trošku netaktně jsme zmínili, že tedy doma zřejmě hlavně psala a tloustla. "No, trochu jsem ztloustla, ale jsem ve svém těle spokojená. Když jsem loni točila film Zrcadla ve tmě, měla jsem o sedm kilo míň. Už jsem byla kost a kůže, byla mi zima a budila jsem se hlady. To už nechci zažít. A tohle moje ženštější tělo mám ráda nejen já, ale i můj přítel," netrápí se kily herečka.

Tu v Česku proslavila pohádka Tři bratři, kde si zahrála zlou Holenu. Nyní natáčela film s Janem Svěrákem, čeká ji práce na české komedii Robin a bude také v televizním seriálu. ■