Na nálepku sestry slavného fotbalisty si zvykla. Schicková se s bratrem už několik měsíců neviděla

Se svým úspěšným bratrem se nevídá tak často, jak by si přála. Foto: Arthur Koff

Nyní je známá hlavně jako „ta sestra Patrika Schicka“. Kristýna Schicková (26) je s tímto označením smířená a nevadí jí to.

„Tuhle nálepku jsem dostala už v době, kdy brácha přešel do klubu AS Řím. Tehdy v rozhovoru řekl, že kdyby nebyl fotbalista, byl by asi model jako já,“ smála se modelka, kterou jsme zpovídali na přehlídce Beaty Rajské (58), pro kterou předváděla.

„Lidé se mě v poslední době na bráchu hodně ptají. Jsem za to ráda, jsme na něj všichni hrdí,“ říká modelka, která odkazuje na úspěchy svého sourozence na fotbalovém Euru 2020.

V posledních měsících se Patrik a Kristýna bohužel příliš často nevídají, neboť fotbalista působí v zahraničí. Na vině je pandemie a skutečnost, že se modelka stará o šestnáctiměsíčního syna Elliota.

„Jsme spolu v kontaktu bohužel velmi málo. Vídáme se jen v době, kdy dostane propustku z Německa. O větších svátcích. Do jeho aktuálního domova ve městě Leverkusen se za bratrem modelka ještě nepodívala. „V době koronavirové krize je cestování komplikovanější. Stále se mění pravidla a restrikce. Po Euru ale Patrik snad přijede do Česka,“ vyslovila své přání Kristýna Schicková. ■