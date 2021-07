8 slavných, kteří se rozhodli počkat se sexem do svatby

Tyto slavné dámy prý čekaly s intimnostmi do svatby. Foto: Super.cz/Profimedia

V dnešní době se to jeví, jako téměř nesplnitelný úkol, obzvláště pak ve světě celebrit. Přesto ale existují slavní, kteří se sexem údajně čekali do svatby. Podívejte, kteří to jsou.

Jessica Simpson

Zpěvačka, televizní hvězda a dnes především podnikatelka Jessica Simpson (41) se nikdy netajila tím, že byla až do svatby panna. Jako věřící čekala se sexem až do uzavření hojně medializovaného sňatku s Nickem Lacheym. Hned po svatbě spolu točili reality show Newlyweds, kde dokumentovali své soukromí. Rozvedli se o čtyři roky později. V loňském roce ovšem Jessica ve své biografii přiznala, že ji v dětství sexuálně zneužívala kamarádka.

Adriana Lima

Ačkoliv by světoznámou supermodelku nejspíš toužil ulovit každý, Adriana Lima (40) byla velmi otevřená o tom, že si myslí, že intimnosti by si měli lidé schovat pro svazek manželský. Nechala se dokonce slyšet, že pokud muži nerespektují její rozhodnutí, znamená to, že nerespektují ji samotnou. A skutečně podle všeho čekala do roku 2009, kdy se provdala za bývalého basketbalistu Marka Jariće. Má s ním dvě děti, ale rozvedli se v roce 2016.

Kevin Jonas

Byly doby, kdy známé trio Jonas Brothers nosilo tzv. purity rings, neboli prsteny, které značí čistotu a zavazují nositele, že počká se sexem do svatby. Slavným bratrům se za to často posmívali, a každý z nich prsten sundal, kdy uznal za vhodné. Nejstarší Kevin nicméně jako první, protože se také jako první oženil. S jeho ženou Danielle prý čekali do svatby, ale nebylo to nic jednoduchého, už v době zasnoubení do sebe totiž byli blázni.

Hilary Duff

Herečka a zpěvačka Hilary Duff (33) rovněž otevřeně mluvila o svém panenství. Veřejně přiznala, že se sexem čekala do svatby. V roce 2010 se provdala za Mika Comrieho, s nímž má syna Lucu. Rozvedli se nicméně o šest let později, předloni se znovu provdala za Matthewa Komu, s nímž má další dvě děti.

Justin Bieber a Hailey Bieber

Když ohlásili zásnuby, dušovali se Justin Bieber (27) a Hailey Baldwin (24), že se sexem čekají do svatby. Nikdo sice nepředpokládal, že nemají žádné sexuální zkušenosti, ale přesto si slíbili, že z náboženských důvodů počkají, což dle vlastních slov dodrželi.

Mariah Carey a Nick Cannon

Obdobně jako u Bieberových tomu bylo s Mariah Carey (51) a Nickem Cannonem. Oba nabyli zjevně své zkušenosti, než se poznali, ale slíbili si, že spolu budou mít sex až po svatbě. Vzhledem k tomu, že se vzali šest týdnů po seznámení, se ani tolik nenačekali.

Pár má spolu dvojčata Moroccana a Monroe, ale rozvedl se v roce 2016. Cannon se stal nedávno posedmé otcem. Od hodnot, které ho pojily s Carey, tak už zjevně dávno upustil. ■