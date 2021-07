Uhodnete, která písnička od Bon Joviho dosáhla miliardy zhlédnutí? Balada to není!

Jon Bon Jovi Profimedia.cz

„Vytváříme dějiny, jak mi řekli kolegové, když píseň It´s My Life dosáhla miliardy zhlédnutí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na písni a videoklipu podíleli, a doufám, že budeme společně vytvářet další historické momenty,“ pronesl v děkovné řeči Jon Bon Jovi na facebookovém profilu skupiny.

I když dnešní umělci tuto metu překračují se svými videoklipy celkem často, pro Bon Joviho to byla velká událost. Píseň byla na YouTube přidána teprve před 12 roky, i když už je 21 let na světě. Režii klipu měl na starosti Wayne Isham, který předtím spolupracoval i na videích k písním In These Arms, Bed Of Roses či Someday I´ll Be Saturday Night. ■