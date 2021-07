Záhadná smrt hvězdy Kill Billa: Šlo o vraždu, sebevraždu nebo nešťastnou náhodu při sexuálních hrátkách?

David Carradine ve filmu Kill Bill 2 Foto: Miramax/Courtesy Everett Collection

Uplynulo 12 let ode dne, kdy zemřela hvězda Kung Fu a Kill Billa David Carradine (✝72). Dodnes není jasné, co se herci přesně stalo, o okolnostech jeho smrti existuje hned několik teorií.

Carradina našli zavěšeného ve skříni v hotelu v Bangkoku, kde natáčel drama Stretch. Dle ABCNews se nejprve předpokládalo, že šlo o sebevraždu, ale tak to nejspíš nebylo.

Rodina a přátelé se s touto teorií odmítli smířit, a tak autority později změnily okolnosti úmrtí na nešťastnou náhodu. Zjevně usoudily, že šlo o sexuální praktiku autoerotického uspokojování, při které se náhodou udusil.

Ani tato verze ale neuspokojila jeho bývalou manželku Marinu Anderson, s níž se rozvedl v roce 2001. Dokonce přišla s tím, že za jeho smrt musel být někdo zodpovědný.

„Myslím, že byl zavražděn,“ sdělila ABCNews. I když přiznala, že si její bývalý liboval v neobvyklých sexuálních praktikách. Nechával se prý zotročovat a dusit, dokud nedosáhl orgasmu.

„David by si to ale nikdy nedělal sám, to zkrátka nebylo pro něj. Proto mi to nesedí. Líbila se mu na tom ta spolupráce,“ zdůvodnila, proč si myslí, že s ním někdo v době jeho smrti musel být.

Nevyloučila ani, že šlo o loupežnou vraždu. Carradin měl totiž zjevně ve zvyku mít u sebe větší obnosy peněz a drahé hodinky. Co však za hercovým úmrtím skutečně vězelo, se nejspíš nikdy nedozvíme. ■