Robert Rosenberg se oženil: Po svatbě v exotice si s manželkou řekli „ano“ i v Česku

Robert Rosenberg s manželkou Petrou Foto: archiv R.Rosenberga

První svatba proběhla 1. února, na přání nevěsty právě v exotice.

„Moje žena je na Maledivách po dvanácté a svatbu chtěla tady. Když je to v Čechách takhle omezené, tak jsme jeli sem a vyšlo to levněji než v Česku. K tomu jsme se přiučili místním zvykům a do svatby jsme zapojili skoro všechny domorodce. Takže paráda,“ popsal Super.cz bývalý pornoherec, který se dnes věnuje boxu.

Petra je Robertovou druhou manželkou. Poprvé stanul před oltářem v roce 2006, kdy si vzal kolegyni z branže Janet. Manželství jim vydrželo čtyři roky. ■