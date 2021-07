Karolína Krézlová je už tři roky sama. Od rozchodu s Vladimírem Polívkou zatím nenašla pana božského

Karolína Krézlová Super.cz

Herečka a modelka Karolína Krézlová (34) je již tři roky bez partnera. Od rozchodu s hercem Vladimírem Polívkou (32) nenašla muže, který by odpovídal jejím představám. "Stále jsem single," řekla Super.cz Krézlová.

"Nevím, jestli není chyba ve mně. Už hledám muže, ne kluka, a to trvá, to potřebuje čas, najít toho správného muže do života," míní Karolína.

"Sama jsem s přestávkami opravdu už tři roky, randění nepočítám. Nějaké pokusy tam byly, ale nic, co by pro mě bylo ideální. Nebylo to ono," dodala modelka a herečka na show Kamila Bartoška alias Kazmy.

Na pláň u Kladna vyrazila, přestože za sebou měla jen dvě hodiny spánku. Den předtím totiž byla za družičku na svatbě své kamarádky Denisy Pfauserové. "Nějak se nám nechtělo do postele, byla to super svatba," uzavřela. ■