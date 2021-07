Modeling už jen výjimečně! Hvězda Tváře nikdy nevypadala líp, ale pomalu se loučí. Dostala nabídku z televize

Andrea Kalousová Super.cz

"Rozrůstá se mi portfolio věcí, které dělám. Přišla jsem do jednoho pořadu na Óčku jako host a oni se mě zeptali, jestli bych nechtěla moderovat. Čeká nás spousta práce," řekla Super.cz Kalousová.

Nyní ji čeká focení v Německu. "Pracovně jedu do Mnichova. V modelingu se už moc nevidím, tohle je práce na tři dny focení a pak zpět. Už to není tak, že bych chodila na castingy a čekala, jestli práce vyjde, to ne," vysvětluje Kalousová.

Dovolená s přítelem Kamilem Bartoškem alias Kazmou toto léto nevyjde. Během lockdownu byli v Kostarice, nyní je čeká práce. "V Kostarice jsme si to vynahradili, teď mě čeká pracovní léto," uzavřela Andrea. ■