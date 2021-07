Slavná plus size modelka porodila první dítě: Jméno syn dostal po jejím tragicky zesnulém bratrovi

Hunter McGrady Profimedia.cz

Ten zahynul při autonehodě 1. května, bylo mu teprve 23 let. K fotce s novorozeným synem modelka napsala: „Nikdy jsem takovou lásku nepoznala. Hudson Tynan Keys se narodil 26. června. Nemůžu se dočkat, až mu budu vyprávět, jak unikátní je jeho prostřední jméno.“

Hunter v těhotenství prodělala covid a následně jí diagnostikovali preeklapsii. „Takže to byl covid, pak preeklapsie, pak jsem přišla o svého malého brášku. Nemusím asi dodávat, že je pro mě těhotenství náročným obdobím,“ přiznala před pár týdny v podcastu Model Citizen.

McGrady se dočkala prvního potomka v manželství s Brianem Keysem, kterého si vzala v roce 2019 po roce randění. Potkali se v roce 2016 v New Yorku poté, co ji Brian půl roku sledoval na Snapchatu a vymýšlel, jak ji pozvat na rande. Poslal jí prý něco vtipného a pozval na drink. „Řekla jsem mu, aby si mě přidal na Facebooku, řekněme si to upřímně, chtěla jsem vědět, jak vypadá. Přidal si mě a moje srdce se rozbušilo. Hned jsem si říkala, jak je krásný.“ ■