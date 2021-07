Svoji lásku ukázali ve videoklipu: Marek Lambora a Andrea Bezděková poprvé spolu v pracovním projektu

Marek Lambora a Andrea Bezděková v klipu kapely UDG Ještě jednou

Společným pracovním nabídkám se Marek Lambora (26) a Andrea Bezděková (26) doposud vyhýbali. Teď ale udělal zamilovaný pár výjimku. Marek se totiž kamarádí s kapelou UDG a přijal nabídku zahrát si ve videoklipu k jejich nejnovější písni. A když měl hrát kluka v zamilovaném páru, tak se přímo nabízelo, aby do role jeho partnerky byla obsazena jeho skutečná přítelkyně.

Jedná se tak o jejich první společný pracovní projekt, ve kterém do jisté míry hráli sami sebe. Dívat se na to, jak si váš partner užívá postelové hrátky s někým jiným, není žádný med, a to ani když se jedná pouze o hereckou roli. Možná i proto přijali oba partneři nabídku zahrát si milenecký pár s nadšením.

„Kluci z kapely UDG pocházejí ze stejného města jako já, takže se jednalo především o sousedskou výpomoc. Navíc celé natáčení bylo fajn a velmi si ho celý tým užil,“ uvedl Marek.

Singl Ještě jednou budou mít možnost fanoušci slyšet naživo na doposud největším koncertu kariéry UDG, kde vyvrcholí oslavy 20 let působení kapely, a to 24. listopadu 2021 ve Foru Karlín. ■