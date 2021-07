Kolumbijský idol se dočkal prvního potomka: Dítě mu porodila Miss Argentina

J Balvin Profimedia.cz

Zpěvák a modelka tvoří pár od roku 2017, kdy se seznámili na natáčení Balvinova hudebního videa k písni Sigo Extranándote. O tom, že čekají miminko, se Valentina rozpovídala pro Vogue Mexiko v dubnu letošního roku.

„Test jsem si dělala v koupelně třikrát, protože jsem tomu stále nemohla uvěřit. Ale co mě nejvíce překvapilo, když mě miminko poprvé koplo.“

J Balvin je jeden z nejlépe prodávajících latinskoamerických umělců, kterého jen na Instagramu sleduje 48 miliónů fanoušků. Celosvětově prodal přes 35 miliónů nosičů. Mezi jeho největší hity, které zaznamenaly úspěch na celém světě, patří například písně: Mi Gente, X (Equis), Loco Contigo či spolupráce s Davidem Guettou a Bebe Rexhou na písni Say My Name. ■