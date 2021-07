Oscarové Julianne Moore (60) raději neříkejte, že stárne s grácií: Jako kompliment se to jen tváří, myslí si

Julianne Moore Profimedia.cz

„Z toho označení křičí tolik odsuzování. Jako by byl způsob, jak stárnout bez grácie?“ rozohnila se v rozhovoru pro What If magazín.

„Samozřejmě nemáme na výběr. Všichni stárneme. Není to pozitivní ani negativní záležitost, je to, jak to je. Je to součástí lidského života, tak proč o tom pořád mluvíme, jako by to bylo něco, co máme pod kontrolou?“

Dodala, že v tomto ohledu souhlasí s kolegyní Helen Mirren (75), která tvrdí, že „stárnutí je podmínkou života, buď zestárneme, nebo zemřeme mladí“.

Julianne by tedy ocenila, kdyby lidé na stárnutí začali pohlížet jinak. „Nemělo by to být o vnitřním rozvoji? Učíme se, že rosteme a rozvíjíme se v dětství a možná v průběhu studií, ale to je všechno. Přitom nám zbývá tolik času k rozvíjení, k učení, k pomoci potřebným. O tom by to mělo být,“ míní.

Zároveň oceňuje, že se doba mění a tento, podle ní zastaralý přístup, se ve společnosti a v Hollywoodu už netoleruje. Držitelka Oscara za snímek Pořád jsem to já v minulosti kritizovala například i nerovné platové podmínky ve filmové branži. ■